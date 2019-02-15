На Мадейре из-за непогоды отменены 12 авиарейсов
9 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.
В минувший четверг шквалистый ветер парализовал работу аэропорта Криштиану Роналду на Мадейре. В общей сложности были отменены 12 рейсов, еще 9 перенаправлены в другие аэропорты.
Самолеты, которые не смогли совершить посадку на Мадейре, были перенаправлены в аэропорты других португальских городов.
Согласно информации института моря и атмосферы (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), шквалистый ветер сохранялся на острове до шести часов вечера четверга.
Сообщается, что авиакомпании компенсировали пассажирам причиненные неудобства и предоставляли клиентам ваучеры.