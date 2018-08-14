На Мадейре поймали огромного синего марлина
Американский рыбак побил мировой рекорд, поймав синего марлина (меч-рыбу) на 366 килограммов.
Американскому рыбаку удалось выудить трофей в последний день пребывания в этом регионе.
Американец Гэри Картер побил мировой рекорд 13 августа, поймав синего марлина (меч-рыбу) на 366 килограммов недалеко от Кальеты на Мадейре.
Предыдущий рекорд держался двадцать лет.
Гэри Картер, часто посещает Мадейру, и в этот раз удача улыбнулась ему в последний день пребывания на архипелаге.
Борьба с меч-рыбой длилась около часа в 15 милях от Кинта-Гранде на судне, подготовленном к глубоководной спортивной рыбалки.
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