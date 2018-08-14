На Мадейре поймали огромного синего марлина

Американскому рыбаку удалось выудить трофей в последний день пребывания в этом регионе.

Американец Гэри Картер побил мировой рекорд 13 августа, поймав синего марлина (меч-рыбу) на 366 килограммов недалеко от Кальеты на Мадейре.

Предыдущий рекорд держался двадцать лет.

Гэри Картер, часто посещает Мадейру, и в этот раз удача улыбнулась ему в последний день пребывания на архипелаге.

Борьба с меч-рыбой длилась около часа в 15 милях от Кинта-Гранде на судне, подготовленном к глубоководной спортивной рыбалки.