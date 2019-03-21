На матче Португалия - Украина ожидается настоящий аншлаг

Четверг, 21 Март 2019 Португалия Португалия

На матче Португалия - Украина ожидается настоящий аншлаг

По состоянию на 21 марта реализовано более 50 тысяч билетов на матч отбора на Евро-2020 между Португалией и Украиной.

Судя по всему, на матче отбора к Евро-2020 Португалия – Украина, который состоится 22 марта в Лиссабоне на стадионе "Да Луж", может быть аншлаг, сообщает пресс-служба ФФУ.

Уже реализовано более 50 тысяч билетов на поединок. При этом ожидается, что команду Андрея Шевченко на трибунах домашней арены местной "Бенфики" будет поддерживать около 2 тысяч украинских болельщиков, пишет 24tv.ua.

Стадион "Да Луж" в Лиссабоне, который будет принимать поединок, вмещает 65 тысяч зрителей. Встреча состоится 22 марта в 19:45.

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