На пляжах Португалии проведут занятия по йоге

Отдыхающие могут принять участие в мероприятии, которое состоится на 26 пляжах Албуфейры, отмеченных Голубым флагом. Бесплатные занятия будут проходить под девизом «Назад к морю… с изменяющимся мироощущением».

Уроки по йоге – лишь одно из событий программы Экологического образования, запланированного в муниципалитете. Цель проекта заключается в том, чтобы предложить отдыхающим заняться физической активностью и позаботиться о своем здоровье. Организаторы обеспечат безопасность и комфорт всем присутствующим.

До конца июля португальцы могут присоединиться к программе в 16:00. С августа время немного изменится, уроки будут стартовать с 10:00. Первое занятие состоится 20 июля на пляже Rocha Baixinha Nascente.

Июльское расписание (дата проведения и пляж):

С 21 по 24 – пляжи Rocha Baixinha, Santa Eulalia, Olhos de Agua и Rocha Baixinha Poente.

С 27 по 31 – в последнюю неделю месяца мероприятие пройдет в Sao Rafael, Oura и Oura Leste, Manuel Lourenco, Praia do Evaristo.

В августе йога также будет проводиться по будням, но уже в первой половине дня:

С 3 по 7 – Falesia Acoteias и Alfamar, Praia dos Pescadores, Inatel и Gale Oeste.

С 10 по 14 – Castelo, Gale Leste, Coelha, Arrifes, Salgados.

С 17 по 21 – Alemaes, Peneco, Barranco das Belharucas, Maria Luisa и Aveiros.