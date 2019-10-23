На улицы Петербурга выпустят электробус из Португалии

Среда, 23 Октябрь 2019 Португалия Португалия

На улицы Петербурга выпустят электробус из Португалии

На улицах Санкт-Петербурга в ноябре текущего года появится электробус e. City Gold, который выпускает компания Caetanobus из Португалии.

Об этом договорился на выставке BUSWORLD в Брюсселе петербургский «Пассажиравтотранс».

На улицах Санкт-Петербурга в ноябре текущего года появится электробус e. City Gold, который выпускает компания Caetanobus из Португалии. Об этом договорился на выставке BUSWORLD в Брюсселе петербургский «Пассажиравтотранс», пишет regnum.ru.

Как отмечают в «Пассажиравтотрансе», для разработки электробуса особо большого класса, который требуется Санкт-Петербургу, создадут совместную рабочую группу с компанией IVECO.

В Петербурге с марта текущего года уже работают 10 электробусов.

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