На велосипеде от Урала до Лиссабона

Российский путешественник Антон Сазонов выехал из Уфы (Урал) 12 июня, проехал на велосипеде более 6000 км, пересек 11 стран и 22 октября прибывает в Лиссабон – конечную точку своего путешествия в рамках экспедиции «Дети мира».

В рамках своей экспедиции Антон Сазонов объединил велопутешествие через всю Европу с востока на запад с доставкой бумажных писем российских школьников сверстникам из Европы. Проект реализуется под эгидой ЮНЕСКО.

В багаже велосипедиста было 500 писем, которые он раздал учащимся школ Европы: Венгрии, Австрии, Франции, Испании. Запланировано несколько встреч со школьниками в Португалии, в частности, в русском центре «Матрешка» в Лиссабоне. Антон Сазонов раздаст португальским детям письма российских сверстников, расскажет о путешествии и о России.