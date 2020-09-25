На юге Португалии открылось почетное консульство России

Почетное консульство России официально открылось в среду в Алгарве на юге Португалии.

"Имею честь сообщить, что с сегодняшнего дня, 23 сентября, начинает функционировать почетное консульство Российской Федерации на юге Португалии", - сказал посол РФ в Лиссабоне Михаил Камынин на церемонии открытия консульства. Он напомнил, что "в прошлом году Португалия и Россия отпраздновали 240-летие восстановления дипломатических отношений".

"Многочисленные мероприятия наглядно показали, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем наращивании взаимодействия в самых различных сферах", - добавил посол. Он выразил уверенность в том, что работа нового почетного консульства "позволит развить сотрудничество юга Португалии с Россией, российскими регионами в таких областях, как культура, наука, образование, экономика и торговля".

Камынин также объявил, что почетным консулом стал Бруно Кота. "Основным приоритетом деятельности консульства <...> будет являться защита прав и интересов российских граждан, проживающих в Алгарве", - добавил посол.

Новому почетному консулу, который был назначен по согласованию с португальскими властями, пожелал успехов и глава расположенного в городе Албуфейра Международного христианского центра духовной культуры "Покров" протоиерей Александр Торик. Он назвал открытие диппредставительства в Алгарве "важным и знаковым событием для региона".