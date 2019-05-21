Нападающий «Бенфики» облил шампанским одноклубника

После того, как он достал пробку из бутылки, шампанское полилось в лицо одноклубнику полузащитника Одииссеасу Влаходимосу, голкиперу команды.

Португальская «Бенфика» набрала 87 очков в чемпионате страны, таким образом заняв первое место в турнирной таблице Примейры.

На втором месте оказалась «Порту» с ее 85 очками в активе, пишет gazeta.ru.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Бенфики» швейцарец Харис Сеферович. За все матчи чемпионата он стал автором 23 голов.

Это 37 первенство в истории «Бенфики» и рекорд для футбола Португалии.