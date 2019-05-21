Нападающий «Бенфики» облил шампанским одноклубника

Вторник, 21 Май 2019 Португалия Португалия

Нападающий «Бенфики» облил шампанским одноклубника

Хавбек «Бенфики» Габриэл Аппелт Пирес неудачно открыл бутылку шампанского во время празднования получения чемпионского титула.

После того, как он достал пробку из бутылки, шампанское полилось в лицо одноклубнику полузащитника Одииссеасу Влаходимосу, голкиперу команды.

Португальская «Бенфика» набрала 87 очков в чемпионате страны, таким образом заняв первое место в турнирной таблице Примейры.

На втором месте оказалась «Порту» с ее 85 очками в активе, пишет gazeta.ru.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Бенфики» швейцарец Харис Сеферович. За все матчи чемпионата он стал автором 23 голов.

Это 37 первенство в истории «Бенфики» и рекорд для футбола Португалии.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья