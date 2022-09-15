Население Португалии с 95,8-процентным иммунитетом против Covid

Четверг, 15 Сентябрь 2022 Португалия Португалия

Население Португалии с 95,8-процентным иммунитетом против Covid

По оценкам четвертого этапа Национального серологического исследования, 95,8% португальцев имеют антитела против Covid.

По данным исследования, почти все население, проживающее в Португалии, имеет иммунитет против Covid-19.

Четвертый этап национального серологического исследования Covid-19 проводился в период с 27 апреля по 8 июня.

С региональной точки зрения, Алгарве остается «регионом с самой низкой серораспространенностью (91,7%)».

INSA упоминает, что это может быть связано с более низким охватом вакцинацией в этом регионе.

Несмотря на эти результаты, организация во главе с Фернандо Алмейдой предупреждает о необходимости соблюдения календаря вакцинации в любом возрасте.

По его словам, нужно следовать графику прививок независимо от наличия предшествующей инфекции, а также о выполнении второй бустерной дозы у пожилых групп.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)