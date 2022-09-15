Население Португалии с 95,8-процентным иммунитетом против Covid
По оценкам четвертого этапа Национального серологического исследования, 95,8% португальцев имеют антитела против Covid.
По данным исследования, почти все население, проживающее в Португалии, имеет иммунитет против Covid-19.
Четвертый этап национального серологического исследования Covid-19 проводился в период с 27 апреля по 8 июня.
С региональной точки зрения, Алгарве остается «регионом с самой низкой серораспространенностью (91,7%)».
INSA упоминает, что это может быть связано с более низким охватом вакцинацией в этом регионе.
Несмотря на эти результаты, организация во главе с Фернандо Алмейдой предупреждает о необходимости соблюдения календаря вакцинации в любом возрасте.
По его словам, нужно следовать графику прививок независимо от наличия предшествующей инфекции, а также о выполнении второй бустерной дозы у пожилых групп.