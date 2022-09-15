Население Португалии с 95,8-процентным иммунитетом против Covid

По данным исследования, почти все население, проживающее в Португалии, имеет иммунитет против Covid-19.

Четвертый этап национального серологического исследования Covid-19 проводился в период с 27 апреля по 8 июня.

С региональной точки зрения, Алгарве остается «регионом с самой низкой серораспространенностью (91,7%)».

INSA упоминает, что это может быть связано с более низким охватом вакцинацией в этом регионе.

Несмотря на эти результаты, организация во главе с Фернандо Алмейдой предупреждает о необходимости соблюдения календаря вакцинации в любом возрасте.

По его словам, нужно следовать графику прививок независимо от наличия предшествующей инфекции, а также о выполнении второй бустерной дозы у пожилых групп.