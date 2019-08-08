Наставник португальского «Порту» оценил стадион «Краснодара»

Четверг, 08 Август 2019 Португалия Португалия

Наставник португальского «Порту» оценил стадион «Краснодара»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился мнением о стадионе российского «Краснодара».

Команды встречались на стадионе российского клуба в рамках первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победа с минимальным счетом досталась «Порту», передает ТАСС.

«У «Краснодара» сумасшедшая инфраструктура. Хочется, что бы эта команда продолжала играть в Европе. У нее отличный стадион и условия для работы», — сказал Консейсау.

Стадион «Краснодар» был построен в 2016 году, арена вмещает более 35 тыс. зрителей.

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