Назван лучший город Португалии по качеству жизни

Суббота, 26 Январь 2019 Португалия Португалия

Назван лучший город Португалии по качеству жизни

В пятерку лучших также вошли Вила-Реал, Визеу, Лейрия и Брага.

Виана-ду-Каштелу признали наиболее комфортным городом для жизни в Португалии. В пятерку лучших также вошли Вила-Реал, Визеу, Лейрия и Брага. При этом самыми худшими для проживания городами оказались Сетубал, Сантарен, Порталегри, Браганса и Бежа. Об этом сообщает сервис по продаже недвижимости Imovirtual.

Рейтинг был основан на 12 индексах: безопасность, чистота, качество воздуха, тишина, общественный транспорт, магазины и рестораны, места отдыха, образование, здравоохранение, стоимость жизни, наличие парковок. Всего в опросе, который проходил с апреля по сентябрь 2018 года, приняли участие 14.998 резидентов.Виана-ду-Каштелу набрал 4,02 балла из 5. По мнению респондентов, это самый спокойный город с наилучшим качеством воздуха.

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