Назван лучший город Португалии по качеству жизни

Виана-ду-Каштелу признали наиболее комфортным городом для жизни в Португалии. В пятерку лучших также вошли Вила-Реал, Визеу, Лейрия и Брага. При этом самыми худшими для проживания городами оказались Сетубал, Сантарен, Порталегри, Браганса и Бежа. Об этом сообщает сервис по продаже недвижимости Imovirtual.

Рейтинг был основан на 12 индексах: безопасность, чистота, качество воздуха, тишина, общественный транспорт, магазины и рестораны, места отдыха, образование, здравоохранение, стоимость жизни, наличие парковок. Всего в опросе, который проходил с апреля по сентябрь 2018 года, приняли участие 14.998 резидентов.Виана-ду-Каштелу набрал 4,02 балла из 5. По мнению респондентов, это самый спокойный город с наилучшим качеством воздуха.