«Не бывает чистокровного португальца», предупредил президент Португалии

Также президент отметил, что он является президентом не только всех португальцев, но и «всех, кто живет в Португалии».

В гостях к Исламского культурного центра Порту, в рамках инаугурации на второй срок в Белене, Марселу сказал: «Президент Республики является президентом всех португальцев и всех, кто живет в Португалии», даже если они сохраняют свое первоначальное гражданство. «Каждый, кто вошел в наше общество, начал по-своему быть португальцем», - объяснил Марселу.

Глава государства «избирается португальскими гражданами, но он также является президентом всех тех, кто живет в Португалии, даже если они не португальцы по происхождению».

«Это черта, которую мы не хотим сохранить и избавимся от нее в будущем», - гарантировал Марселу, также вспоминая португальскую диаспору. «Мы не можем желать тем, кто уходит из Португалии на край света, того, что мы не готовы дать тем, кто прибывает из мира в Португалию», - заявил президент.

«Не бывает чистокровного португальца», - декларировал Марселу Ребелу де Соуза, указав, что на португальцев оказывалось влияние со стороны греков, жителей Востока, римлян, африканцев, скандинавов, американцев, североамериканцев, латиноамериканцев, южноамериканцев, азиатов».

«Такой была наша история. У нас нет единого происхождения, у нас бесчисленное множество истоков», - подчеркнул президент.

«Не существует португальцев ни первого, ни второго, ни третьего сорта. Мы все первоклассные, у нас более отдаленные или близкие корни по нашим семейным линиям. Мы такие, и мы должны быть такими, с уважением к религиям, взглядам, самовыражению или культурным ценностям и свободе», - уверяет Марселу.

Глава государства также напомнил о Конституции, чтобы подчеркнуть, что она также трактует «смысл бытия португальцев в открытом и едином пути», отказываясь от «дифференциации».

В начале своего выступления Марсело поблагодарил город Порту за прием «через пять лет после того, как его приветствовали в Центральной мечети Лиссабона», и подчеркнул «открытость» исламского сообщества другим религиозным конфессиям, а также культурную миссию Центра в поддержке граждан.