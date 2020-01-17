Недорогие супермаркеты Португалии

Пятница, 17 Январь 2020 Португалия Португалия

Недорогие супермаркеты Португалии

Аналитики из DECO опубликовали рейтинг самых выгодных для покупок в Португалии продуктовых магазинов.

При ежемесячных закупках продуктов в магазинах на 150 евро можно сэкономить более 200 евро в супермаркетах:

Continente и Continente Modelo, показатели которых оказались одинаковыми, поэтому они заняли первое и второе места;

Auchan, который опустился с первой строки на третью (в нем корзина из 141 основного продукта оказалась дороже на 1%, чем у лидеров);

Pingo Doce, улучшившего позицию;

Lidl, спустившегося строчкой ниже;

Intermarche, поднявшегося на позицию;

Minipreco, удержавшего место.

Самые низкие ценники традиционно выставляют в Лиссабоне, Порту, Лейрии и Браге, пишет ТАСС.

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