Недорогие супермаркеты Португалии
Аналитики из DECO опубликовали рейтинг самых выгодных для покупок в Португалии продуктовых магазинов.
При ежемесячных закупках продуктов в магазинах на 150 евро можно сэкономить более 200 евро в супермаркетах:
Continente и Continente Modelo, показатели которых оказались одинаковыми, поэтому они заняли первое и второе места;
Auchan, который опустился с первой строки на третью (в нем корзина из 141 основного продукта оказалась дороже на 1%, чем у лидеров);
Pingo Doce, улучшившего позицию;
Lidl, спустившегося строчкой ниже;
Intermarche, поднявшегося на позицию;
Minipreco, удержавшего место.
Самые низкие ценники традиционно выставляют в Лиссабоне, Порту, Лейрии и Браге, пишет ТАСС.