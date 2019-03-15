Netflix покажет сериал о пропавшей в Алгарве девочке

Документальный сериал о деле пропавшей в Алгарве британской девочке Мадлен Маккейн, выйдет в пятницу, 15 марта. Производство сериала стартовало в 2017 году и заняло почти два года. Большинство съемок прошло в Португалии. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным издания, сериал будет состоять из 8 частей, каждая из которых будет длиться около часа. Накануне вышел трейлер сериала.

Сами родители Мадлен в создании сериала не участвовали. Сообщается, что скорее всего в фильме появится британец Роберт Мюрат, которого следствие считало подозреваемым в педофилии. В результате он отсудил за это компенсацию в 20 тысяч евро. Подозреваемым следователи считали и российского IT-специалиста Сергея Малинку, которого допрашивали в 2007 году. Он, по слухам, также принял участие в съемках.

Напомним, Мэдди Маккейн бесследно исчезла 12 лет назад в Алгарве из номера отеля, расположенного неподалеку от пляжа Прайя де Луж. Ребенок находился на отдыхе с родителями и родственниками. Мать и отец Мадлен до сих не прекращают ее поиски, надеясь, что девочка жива.

Ссылка на трейлер -

https://www.youtube.com/watch?v=Jdcha1XNN_w