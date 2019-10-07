Новая железная дорога в Португалии

Управляющая железнодорожной и дорожной инфраструктурой Португалии компания (Infraestruturas de Portugal, (IP) собирается потратить 6,4 млн. евро на закупку 8600 тонн рельсов, произведенных в Италии, и техническое обслуживание национальной железнодорожной сети.

Контракт был заключен с итальянской компанией JSW Steel Italy Piombino SPA и предусматривает поэтапные поставки частей будущей железной дороги, которая будет транспортироваться в Португалию морским путем.

«Первое судно с грузом 3500 тонн для железной дороги 54E1 планируется прибыть в Лиссабон 8 октября, после чего, груз будет транспортироваться по железной дороге в логистический центр IP в Entroncamento железнодорожной грузовой компанией Medway ",- говорится в пресс-релизе IP.

Транспортировка рельсов будет осуществляться тремя поездами в течение семи дней, сказал представитель IP, добавив, что «это очень сложная логистическая операция», пишет ТАСС.

Второе судно будет перевозить 3850 тонн рельса 54E1 и должно прибыть в Лиссабон 26 октября, а третье судно с оставшимися 1250 тоннами рельса 54E1 прибудет в Лиссабон 20 января следующего года.