Новое португальское правительство будет приведено к присяге

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Новое португальское правительство будет приведено к присяге

Перед этим будут объявлены официальные результаты всеобщих выборов 6 октября, и новый парламент соберется на своё первое заседание.

Заявление по данному поводу Марселу Ребелу де Соуза появилось в записке, опубликованной на веб-сайте президента страны, в которой говорится о большинстве предполагаемых членов 22-го Конституционного правительства, которое возглавит Антониу Кошта, лидер Социалистической партии, победившей на выборах. 

Второе правительство Португалии во главе с Антониу Коштой должно иметь 19 министров, а также премьер-министра, что делает его крупнейшим из всех 21 правительств с момента установления в стране демократии после революции 1974 года. 

У правительства также есть большинство женщин-министров за всю историю португальских правительства. Число женщин-министров увеличится вдвое по сравнению с правительством, созданным в 2015 году, с четырех до восьми.  Работавшие в прошлом правительстве женщины-министры остаются на тех же должностях: Франциска Ван Дюнем в Министерстве юстиции, Граса Фонсека в Министерстве культуры и Марта Темидо в Министерстве здравоохранения. Мариана Виейра да Силва тоже остается в Кабинете министров, но также становится государственным министром.

На пост министров назначены три госсекретаря при последнем правительстве: Александра Лейтау (по вопросам модернизации государственного и государственного управления), Ана Мендес Годиньо (по вопросам занятости, солидарности и социального обеспечения) и Мария ду Сеу Альбукерке (сельского хозяйства). Появился еще один новый министр: Ана Абрунхоса (по вопросам территориальной сплоченности), пишет ТАСС.

В нынешнем правительстве нет никаких семейных отношений между министрами - спорная особенность последнего - поскольку Ана Паула Виторино (жена Эдуардо Кабрита) и Хосе Виейра да Силва (отец Марианы Виейры да Силвы) больше не являются министрами.

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