Новое правительство Португалии займется дошкольным образованием

Он подчеркнул, что следует решить проблемы, связанные с грамотностью и умением считать для детей, которые готовятся к поступлению в школы страны.

Также он пообещал добиться финансовой стабильности для системы подготовки детей в школу, пишет ТАСС.

О данных мерах Кошта объявил в парламенте, открывая дебаты по вопросам программы нового правительства, приведенной к присяге в субботу президентом Португалии. «В дошкольных учреждениях мы запустим систему раннего выявления проблем у учеников, в том числе с грамотностью и математикой. И мы укрепим Национальную программу содействия школьному образованию, определяющую комплексную стратегию действий по обучению математике», - подчеркнул премьер-министр.

По словам Кошты, проблемы с математикой являются одной из основных причин, по которой португальские ученики в итоге бросают школу. Кошта также пообещал заняться проблемами высшего образования и увеличить количество мест в студенческих общежитиях на 12 000 по сравнению с существующими 15 000, что, по его словам, «крайне важно, так как нельзя допустить, чтобы кто-либо прекратил учебу по экономическим причинам».

По его данным, за последние 4 года количество зачисленных в вузы Португалии абитуриентов выросло на 21%, то свидетельствует об успешной политике правительства в сфере образования.

На сегодня в Португалии 50% 20-летних молодых людей получают высшее образование, при том, что средний европейский показатель составит в 2030 году 60%