Новогоднее поздравление Посла России

Дорогие соотечественники!

Уходящий 2019 г. стал особым для России и Португалии. На протяжении всего года широко отмечался знаменательный юбилей – 240-летие российско-португальских дипломатических отношений. В соответствии с подписанным на правительственном уровне совместным планом мероприятий, наша дипмиссия активно способствовала проведению здесь различных тематических инициатив культурно-гуманитарного характера. Многие из них были осуществлены благодаря лично вам, уважаемые соотечественники. Упомяну, в частности, выставку православных икон в Лиссабоне и Визеу «Под покровом Пресвятой Богородицы», фестиваль «Русские сезоны в Алгарве», VI Неделю российской культуры в Порту. 2019 г. явился важным этапом и для жизни находящейся в Португалии русской общины. 21 сентября состоялась общенациональная конференция соотечественников, на которой был избран обновленный состав Координационного совета. Настроены на продолжение тесного взаимодействия с этой структурой, призванной представлять интересы всей 12-тысячной российской диаспоры в стране.

Уверен, что в 2020 г. совместными усилиями мы используем наработанные ранее возможности, чтобы еще больше поднять уровень взаимодействия с Португалией во всех областях. Грядущий год станет крайне значимым с учетом предстоящих торжеств в связи с 75-летием Великой Победы. Рассчитываем на ваше активное участие в подготовке и проведении соответствующих акций в ознаменование этих юбилеев.

А сейчас, в последние дни 2019 г., позвольте поздравить вас и ваших близких с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы он был счастливым для нашей любимой Родины – России, для гостеприимной Португалии, где мы сейчас находимся, и для российско-португальских отношений.

Здоровья, благополучия и реализации задуманного в 2020 г.!

С Новым годом и Рождеством Христовым!