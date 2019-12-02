Новогодние праздники в Португалии

Сам Новый год – торжество, которое принято отмечать, продумав все: от места встречи до дресс-кода. Обычно его встречают в голубом, а полуночный ритуал состоит в том, чтобы съесть 12 изюминок и загадать 12 желаний, смакуя шампанское и отсчитывая последние 12 секунд уходящего года.

Место празднования может определить успех не только новогодней вечеринки, но и всего года, так почему бы не встретить Новый год в одном из фантастических районов Португалии, где происходит столько интересного? Приезжайте вдвоем или с друзьями, прощайтесь со старым годом и встречайте новый в Португалии, пишет votpusk.ru.

Лиссабон славится фейерверками и выступлениями диджеев на главных площадях города и на набережной реки Тежу. Порту собирает тысячи гостей на площади перед городской мэрией послушать концерты и порадоваться огням фейерверков, расцвечивающим небо над старым городом. Мягкий климат Алгарве придает этому региону зимой особое очарование, так что здесь прекрасное место для встречи Нового года на пляже. В то же время Мадейра встречает Новый год знаменитым шоу фейерверков, попавшим в 2006 году в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейшее в мире.