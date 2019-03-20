Новозеландский террорист посещал монастырь в португальском Томаре

28-летний Брентон Таррант, который атаковал мечети Аль-Нур и Линвуд в Крайстчерче, накануне теракта побывал в западной Европе, в том числе в Португалии, где он посетил Томар. Португальские власти считают, что целью его приезда было посещение готического монастыря ордена Христа (Convento de Cristo), святыню португальских тамплиеров.

Скорее всего посещения монастыря связано с его идеями превосходства белой расы над остальными. Так как португальский памятник связан с орденом тамплиеров, который в средние века изгнал мусульман из Европы.

Напомним, Таррант организовал массовый расстрел 15 марта. Жертвами стали 50 человек. После преступления он опубликовал манифест, в котором назвал себя «экофашистом» и борцом за чистоту белой расы.