Новые португальские рестораны гида Мишлен 2020 года

Ресторан Casa de Cha da Boa Nova на севере Португалии под руководством шеф-повара Руй Паула завоевал вторую звезду Мишлен, еще четыре ресторана получили звезду впервые.

Отмеченные в новом гиде Мишлен рестораны, расположены по всему Пиренейскому полуострову. По словам издателей, инспекторы этого гастрономического путеводителя были по-настоящему увлечены своей работой и во время многочисленных визитов знакомились с традициями обеих стран полуострова, открывая новые кулинарные сокровищницы.

По мнению инспекторов путеводителя, все больше отелей понимает, что именно качественная кухня часто определяет выбор отеля путешественниками. Среди трендов современной гастрономии – рост числа ресторанов под управлением «звездных» поваров. Молодые шефы, отличающиеся талантом и профессионализмом, вместе со своими командами дарят гостям новые кулинарные впечатления. Еще одна тенденция – увеличение количества заведений, отмеченных наградой Bib Gourmand (лучшее соотношение цены и качества). Издание 2020 года представит более подробные описания каждого из них, пишет votpusk.ru.

А теперь подробнее о новых кулинарных звездах. Casa de Cha da Boa Nova в Леса-де-Палмейра – амбициозный проект шеф-повара Руй Паула. Особый акцент в его меню делается на только что выловленную здесь же на побережье рыбу и морепродукты. Повар удивляет гостей своей смелостью, выводя их на новый уровень гастрономических впечатлений. Посетители могут зайти на кухню, поболтать с шеф-поваром или открыть окно и спуститься на песчаный пляж. Здание ресторана Casa de Cha da Boa Nova спроектировано архитектором Сиза Виейра. Его уникальность состоит в органичном включении в окружающий природный ландшафт: расположенный в скалах, омываемых океанскими волнами, ресторан с панорамными окнами – не только одна из главных гастрономических достопримечательностей северного побережья, но и интересный архитектурный проект.

Еще один обладатель двух звезд Мишлен – ресторан Alma в Лиссабоне получил вторую звезду в прошлом году. Шеф-повар Энрике Са Пессоа рассказывает, что его кухню определяет утонченный вкус, безупречная техника и превосходные продукты. Его кулинарная философия – плод путешествий по миру, любви к Азии, знания традиционной кухни Португалии и жизни в Лиссабоне.

В остальном список ресторанов с двумя звездами Мишлен остался без изменений, как и в 2019 году это: The Yeatman в Вила-Нова-де-Гайя, шеф-повар Рикарду Кошта, Il Gallo d’Oro в Фуншале, шеф-повар Бенуа Синтон, Ocean в Алмансиле, шеф-повар Ханс Нойнер, Vila Joya в Албуфейре, шеф-повар Дитер Кошина.

И сразу четыре новых ресторана получили первую звезду Мишлен. Среди них Fifty Seconds испанского шеф-повара Мартина Берасатеги в Лиссабоне (предсказывали, что он может заработать сразу две звезды). В гид Мишлен вошли лиссабонский Epur шеф-повара Винсента Фаргеша, Mesa de Lemos в Визеу шеф-повара Диогу Роша и алгарвийский ресторан Vistas под руководством шеф-повара Руй Силвестре, расположенный в загородном гольф-клубе Monte Rei.