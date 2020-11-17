Новые права на португальское гражданство

Их цель - отразить текущие потребности лиц, не охваченных предыдущими законодательными изменениями.

Пожалуй, главный плюс новой версии закона заключается в том, что дети родителей-иностранцев, которые (родители) прожили в Португалии не менее года, даже незаконно, признаются португальцами по происхождению (portugueses de origem), или же, в иной формулировке - по рождению. То же касается случаев, когда родители (как минимум один из них) проживают в стране на законных основаниях, независимо от срока.

Lei Orgânica nº 2/2020 вступил в силу 11 ноября 2020 г., на следующий день после его публикации в Diário da República. Однако чтобы Lei Orgânica nº 2/2020 начал действовать на практике, согласно его п. 1 ст. 3 («Regulamentação»), правительство должно внести необходимые изменения в нормативный документ - Положения о португальском гражданстве (Regulamento da Nacionalidade Portuguesa), утвержденный Декретом-законом № 237-A/2006 от 14 декабря. В соответствии с вышеуказанным п. 1 ст. 3, это должно произойти в течение 90 дней после публикации Lei Orgânica nº 2/2020 (10 ноября 2020 г.) в Diário da República.

Lei Orgânica nº 2/2020 вносит уже девятую поправку в Lei nº 37/81 de 3 de outubro (Закон о гражданстве). На этот раз изменения коснулись статей 1, 6, 9, 12-B, 21 и 30 Lei nº 37/81 de 3 de outubro.

Рассмотрим основные новшества (цитаты-нововведения выделены полужирным шрифтом, подчеркивания - авторские).

Статья 1

1. Согласно пп. d) п. 1 ст. 1 («Nacionalidade originária» - «Гражданство по происхождению») обновленной версии закона, признаются португальцами по происхождению «лица, имеющие хотя бы одного родственника 2-й степени по прямой восходящей линии (т.е. бабушку/дедушку. – Прим.), также с португальским гражданством по происхождению, которые не утратили это гражданство, если они заявят, что хотят быть португальцами и имеют действительную связь с португальским сообществом».

2. Cогласно пп. f) п.1 ст. 1, являются португальцами по происхождению «лица, родившиеся на территории Португалии - дети иностранцев, которые не находятся на службе соответствующего государства, которые не заявят, что не хотят быть португальцами, при условии, что на момент рождения один из родителей (как минимум. – Прим.) проживал на территории Португалии на законных основаниях либо, независимо от статуса (легального или нелегального. – Прим.), один из родителей (как минимум. – Прим.) проживал на территории Португалии не менее одного года».

Важно: Это означает, что могут быть признаны португальцами при рождении дети иммигрантов, которые прожили в стране не менее года - даже нелегально (т.е. не имея ВНЖ, не будучи легализованными). То же относится к случаям, когда, по крайней мере, один из родителей законно проживает на территории Португалии, независимо от продолжительности по времени (т.е. требование «не менее года» - необязательно).

3. В соответствии с п. 3 ст. 1, «наличие действительной связи с португальским сообществом подтверждается достаточным знанием португальского языка и зависит от того, не был ли приговорен человек к лишению свободы сроком на 3 года или более, по окончательному приговору, за преступление, наказуемое в соответствии с законодательством Португалии, и от отсутствия опасности или угрозы национальной безопасности или обороне в связи с участием в террористической деятельности, согласно положениям соответствующего закона».

Важно: Предполагается наличие достаточного знания португальского языка у заявителей, которые являются выходцами и гражданами португалоязычных стран (Бразилии и португалоязычных стран Африки).

Статья 6

Внесены изменения в пункты, касающиеся предоставления португальского гражданства посредством натурализации.

1. Cогласно п. 1 ст. 6, «правительство предоставляет португальское гражданство посредством натурализации иностранцам, которые в совокупности удовлетворяют следующим требованиям:

а) являются совершеннолетними или эмансипированными в соответствии с португальским законодательством (Эмансипация несовершеннолетнего - признание лица, не достигшего совершеннолетия (в Португалии - 18 лет) полностью дееспособным. Согласно ст. 132 португальского Гражданского кодекса, несовершеннолетний признается полностью дееспособным при вступлении в брак. – Прим.);

b) проживают на территории Португалии на законных основаниях не менее 5 лет;

c) имеют достаточные знания португальского языка;

d) не были осуждены, по окончательному приговору, к лишению свободы сроком на 3 года или более за преступление, наказуемое по португальскому законодательству;

e) не представляют опасности или угрозы национальной безопасности или обороне в связи с участием в террористической деятельности, согласно положениям соответствующего закона.

2. Правительство предоставляет гражданство посредством натурализации несовершеннолетним, родившимся на территории Португалии - детям иностранцев, которые, если они достигли возраста уголовной ответственности, соответствуют требованиям вышеуказанных пунктов d) и e), при условии, что на момент запроса выполняется одно из следующих условий:

а) один из родителей (как минимум. – Прим.) проживает на территории Португалии, независимо от статуса (легального или нелегального. – Прим.), в течение, как минимум, 5 лет, непосредственно предшествующих запросу;

b) один из родителей (как минимум. – Прим.) проживает в Португалии на законных основаниях;

c) несовершеннолетний посещал в Португалии, как минимум, в течение одного года заведение дошкольного образования либо основного, среднего или профессионального образования».

3. Также, согласно новой версии Закона о гражданстве (п. 6 и п. 9 ст. 6), правительство предоставляет гражданство посредством натурализации без необходимости выполнения трех вышеуказанных требований, а именно:

1) быть совершеннолетним или эмансипированным в соответствии с португальским законодательством;

2) проживать на территории Португалии на законных основаниях не менее 5 лет;

3) достаточно знать португальский язык

лицам, которые не сохранили португальское гражданство в соответствии со ст. 2 Декрета-закона № 308-A/75 от 24 июня, поскольку проживали в Португалии менее 5 лет на 25 апреля 1974 г., при условии, что после утери португальского гражданства не состояли на службе соответствующего государства и остались и остаются в Португалии, независимо от статуса (легального или нелегального. – Прим.), а также их детям, родившимся на территории Португалии, которым не было присвоено гражданство по происхождению.

Статья 9

Как уже было предусмотрено ранее в Законе о гражданстве, иностранец, состоящий в официальном (casamento) или гражданском браке (união de facto) более трех лет с гражданином Португалии, может приобрести португальское гражданство по желанию (por efeito da vontade) посредством заявления, поданного во время действия брака.

В этом случае, согласно п. 1 ст. 9, «основаниями для отказа в приобретении гражданства por efeito da vontade могут служить:

a) отсутствие действительной связи с португальским сообществом;

b) осуждение, по окончательному приговору, к лишению свободы на срок 3 года или более лет за преступление, наказуемое в соответствии с законодательством Португалии;

c) осуществление государственных функций, не носящих преимущественно технического характера, или предоставление необязательной военной службы иностранному государству;

d) наличие опасности или угрозы национальной безопасности или обороне в связи с участием в террористической деятельности, в соответствии с положениями соответствующего закона.

2. В случае приобретения португальского гражданства в результате официального или гражданского брака не может быть отказано в гражданстве на основании отсутствия действительной связи с португальским сообществом, если у пары есть общие дети с португальским гражданством.

3. Отказ в приобретении гражданства на основании пп. а) п. 1 (отсутствие действительной связи с португальским сообществом. – Прим.) также не распространяется на ситуации приобретения гражданства, когда официальный или гражданский брак длится не менее 6 лет (независимо от наличия общих детей. – Прим.).

4. Для доказательства отсутствия судимости, указанного в пп. b) п. 1, применяются положения п. 11 ст. 6.

Важно: Напомним, что ранее, в августе с.г., Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза наложил вето на изменения в Законе о гражданстве, создающие дискриминацию в отношении пар с общими детьми и пар без детей, или у которых есть дети от предыдущих отношений. Документ был отправлен на доработку в Парламент, и таким образом появился пункт 3, из которого убрали упоминания о наличии детей.

Статья 12-B

Статья 12-B («Сonsolidação da nacionalidade») в новой редакции выглядит следующим образом:

«1. Добросовестное обладание португальским гражданством, присвоенным по происхождению или приобретенным не менее 10 лет назад, является причиной для закрепления гражданства (consolidação da nacionalidade), даже если действие или факт, приведшие к его присвоению или приобретению, оспариваются.

2. Срок, указанный в предыдущем номере, составляет 18 месяцев для несовершеннолетних, зарегистрированных в португальском реестре актов гражданского состояния.

3. В случаях присвоения гражданства подсчет срока, указанного в п. 1, начинается с даты регистрации рождения, если идентификация в качестве гражданина Португалии происходит из соответствующей регистрации, либо с даты выдачи первого документа, удостоверяющего личность гражданина Португалии, если идентификация в качестве гражданина Португалии вытекает из выданного документа.

4. В случае приобретения гражданства подсчет срока, указанного в п. 1, начинается с:

а) даты регистрации гражданства в случаях приобретения по желанию, усыновления или натурализации;

b) даты факта, от которого зависит приобретение, в соответствии с законом;

с) даты выдачи первого документа, удостоверяющего личность - в остальных случаях.

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Как ожидается, принятые изменения помогут адаптировать Закон о гражданстве к социальной реальности, с которой Португалия столкнулась в последнее время, а также выступят в качестве важного фактора в борьбе с социальной изоляцией.