Новые правила для туристов вводит Португалия

Страна планирует вновь открыть все свои основные пляжи в июне. Гостиничная и туристическая индустрия надеется, что британцы смогут приехать сюда на летний отдых. Сейчас Португалия и Великобритания ведут переговоры о заключении сделки. Она позволит британцам избежать 14-дневной обязательной изоляции.

Правительство Португалии ранее обсуждало возможность создания «воздушных коридоров». Их создание позволило бы людям летать между странами, где распространение вируса является низким. МИД Португалии заявило, что оно запросило дополнительную информацию от британского правительства после принятия решения о введении карантина, пишет countryscanner.ru.

И пресс-секретарь сказал, что он оптимистично настроен на поиск приемлемого решения. Теперь пляжи Алгарве официально откроются 6 июня. Жоао Фернандес, глава Совета по туризму Алгарве, сказал, что с нетерпением ждет, когда британцы снова посетят этот регион.

И он приветствовал схему пляжного помощника. Г-н Фернандес заявил, что эта инициатива означает, что Португалия является пионером в отношении баланса безопасности и досуга.

Здесь туризм- это опыт людей для людей. И, несмотря на социальное дистанцирование, ничто не помешало им поместить все фокусы в приятный прием тех, кто их посещает.

Пляжи на Алгарве официально откроются с 6 июня, с серией рекомендаций. Ряд рекомендаций позволит защитить купальщиков и даст им уверенность в безопасном отдыхе. Об этом рассказал Антонио Пина, глава Ассоциации муниципалитетов Алгарве, которая стоит за этой инициативой.