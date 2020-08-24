Новый формат туризма в северных регионах Португалии

Европейские фонды поддерживают проект «Just Like Us – Travel & Experiences» – туристическую платформу «местного опыта», которая включает разнообразные гастрономические предложения, общение с природой и рассказывает о знаниях предков.

Проект стартует в сентябре, он позволит оценить уровень туризма на севере Португалии.

Мероприятия рассчитаны на небольшие группы, что удовлетворяет условиям социальной дистанции и подходит людям, которые предпочитают сторониться многолюдных мест. В программу входит:

«Ужин в винограднике»: сочетает гастрономию и дегустацию вин, а также передает знания о сельскохозяйственных работах.

«День в поле»: восьмичасовой эксперимент приглашает туристов заглянуть в магазинчики и обед к местным производителям, узнать о способах приготовления колбасы, свежего коровьего сыра, фейжоада в железном горшке, научиться собирать фрукты и оливки.

«Вино и виноградники»: шестичасовая экскурсия, в течение которой гостей научат прививать, обрезать, связывать виноград и собирать урожай. В программу входит пикник, дегустация местных деликатесов и вин, катание на джипе.

«Terra e Fogo»: шестичасовое знакомство с черной глиной и гончарной техникой, которая относится к культурному наследию ЮНЕСКО. Под руководством мастера туристы изготовят свои изделия из глины.

«Agricultores do Mar»: четырехчасовое мероприятие покажет традиционное занятие жителей провинции Минхо – научит бороздить волны для сбора водорослей. В программу включена дегустация высушенных водорослей, которые сохраняют особый морской вкус.