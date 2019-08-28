Новый мотообвес «Росатома» испытали на гонках в Португалии

Среда, 28 Август 2019 Португалия Португалия

Новый мотообвес «Росатома» испытали на гонках в Португалии

На мотогонках в Португалии испытан инновационный аэродинамический обтекатель мотоцикла, изготовленный из российского углеродного волокна.

Его производитель — Научно-исследовательский центр UMATEX «Росатома», говорится в сообщении госкорпорации. UMATEX объединяет промышленные предприятия по производству углеродного волокна и занимается разработкой перспективных материалов и технологий.

Тестовая сессия состоялась накануне этапа чемпионата мира по супербайку WorldSBK, который пройдет в Португалии в Портимао, с участием всех команд чемпионата. UMATEX выступает партнером команды Puccetti Racing (Италия), гонщик которой Топрак Разгатлиоглу в первый день заезда на мотоцикле с углепластиковым обвесом российских атомщиков показал лучшее время. Во второй день он снялся с заезда из-за плохого самочувствия и в итоге занял 3 место по итогам тестовых заездов, пишет gazeta.ru.

Обвес с улучшенными аэродинамическими характеристиками из углеродного волокна разработан специально для мотоцикла Разгатлиоглу. Он подтвердил, что с этим обвесом смог разогнаться до большей скорости на прямых участках трассы.

«Применение углеродного волокна в изготовлении обвеса оказывает существенный эффект на скоростные показатели мотоцикла. Высокая жесткость, низкий вес и уникальная аэродинамика углепластикового обвеса позволяет разгоняться до высоких скоростей, превышающих 300 км в час, а также повышает эффективность торможения при прохождении поворотов. Мотоцикл с композитным обвесом, меньше вибрирует и ведет себя более стабильно во время гонки», — рассказал руководитель Научно-исследовательского центра UMATEX Семен Кишилов.

Соглашение о партнерстве между UMATEX и Kawasaki Puccetti Racing было подписано в Москве в конце 2018 года. В чемпионате WorldSBK участвуют мотоциклы с компонентами из композитов, которые будут выпускаться серийно.

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