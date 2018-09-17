Новый препарат для страдающих болезнью Паркинсона - теперь и в Португалии

Согласно ей, новый препарат для пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, уже доступен на португальском рынке.

Медикамент, продаваемый под названием Ongentys, задерживает симптомы прогрессирования вышеуказанного заболевания.

Как пояснил президент Bial Антониу Портела, «данный препарат, активным компонентом которого является opicaponа, сокращает состояние «отключки» (estado off), которое характеризуется замедленными/ограниченными движениями».

«Так называемые периоды off - это периоды, когда тело «застывает», и пациенты не могут двигаться. Препарат имеет важный эффект, поскольку сокращает период off на два часа», - заявил Антониу Портела, подчеркнув, что «преимуществом препарата является однократный прием в течение суток, что повышает качество жизни пациентов днем, но также и во время сна».

Ongentys был одобрен Европейской комиссией в июне 2016 года и в октябре того же года начал продаваться в Германии и Англии. «В этих двух странах процедура проходит более оперативно, т. е. после технического и научного одобрения со стороны Европейской комисси лекарство доступно даже при еще ведущихся переговорах относительно цены и сооплаты со стороны государства, - пояснил президент Bial. - В то же время, в Португалии препарат может быть доступен только после завершения переговорного процесса, что объясняет более чем двухлетнюю задержку с выходом на рынок».

Также в сентябре с.г. новый препарат от болезни Паркинсона будет доступен, помимо Португалии, в Италии, а ранее он начал продаваться в Испании.

Также уже существуют соглашения с компаниями сектора для его коммерциализации в США, Японии, Китае и Южной Корее.

По словам руководителя Bial, «Ongentys, инвестиции в создание которого составили около 300 млн евро, стал кульминацией 11-летнего исследования в рамках обширной и всеобъемлющей программы клинического развития, которая способствовала одобрению со стороны Еврокомиссии, включая 28 исследований в области фармакологии человека среди более чем 900 пациентов из 30 стран». Это второе лекарство в области центральной нервной системы, разработанное Bial. В настоящее время фармацевтическая компания занимается созданием других препаратов, в частности, медикамента, предназначенного для лечения такой редкой и тяжелой болезни, как легочная артериальная гипертензия. Но, как отметил Антониу Портела, «лекарство вряд ли появится на рынке раньше 2020 года».

В Португалии насчитывается 18-20 тысяч пациентов с болезнью Паркинсона, и каждый год выявляется около 2 тысяч новых случаев. Португалия (наряду с Испанией) является одной из стран с более высокой распространенностью генетической мутации, которая считается самой частой причиной возникновения болезни Паркинсона.