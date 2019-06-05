Новым главным тренером «Ромы» может стать португалец

Среда, 05 Июнь 2019 Португалия Португалия

Новым главным тренером «Ромы» может стать португалец

Сообщается, что контракт с Паулу Фонсека будет рассчитан на три года.

 Главный тренер донецкой команды «Шахтер» португалец Паулу Фонсека является главным кандидатом на пост нового главного наставника итальянской команды «Рома», сообщает 2 июня Football Italia.

По данным источника, руководство «Ромы» намерено предложить португальскому специалисту контакт сроком на три года с зарплатой 2,5 млн евро и возможными бонусами, пишет regnum.ru.

Также сообщается, что кандидатура Фонсека является наиболее вероятным новым главным тренером римской команды.

Ранее от этого поста отказались главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте, руководящий «Атлантой» из Бергамо Джан Пьер Гасперини и главный насавник лондонской команды «Челси» Маурицио Сарри.

Кроме этого, известно, что руководящий «Болоньей» Синиша Михайлович также не будет работать с «Ромой».

Отметим, Паулу Фонсека работает с донецким клубом с 2016 года и под его руководством команда трижды выигрывала чемпионат и Кубок Украины.

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