Нюансы кондоминиума

Многие наши читатели приобрели в Португалии квартиры в домах с соседями, иначе - кондоминиумах. Предлагаем детально разобраться в этом тонком механизме совместных домохозяйств, чтобы не иметь проблем, если вы решили, к примеру, застеклить балкон или установить спутниковую антенну. В доступной форме вопросов и ответов рассмотрены многие типичные ситуации и конфликты, возникающие в повседневной жизни жильцов, а главное - способы их решения.

ПРАВА

Каждый сondómino вправе использовать не только cвою автономную часть (fração autónoma), но и общие части здания (partes comuns).

Каждый сondómino вправе принимать участие в управлении кондоминиумом, участвуя в голосовании по решениям собрания жильцов (assembleia de condóminos).

ОБЯЗАННОСТИ

Сondómino обязан:

участвовать в расходах, связанных с общими частями здания - за исключением тех, которыми пользуются только некоторые condóminos;

не наносить ущерб безопасности, архитектурной линии или эстетическому оформлению - либо путем некорректного проведения новых работ, либо по причине непроведения необходимого ремонта;

не предоставлять свою fração в пользование, противоречащее добрым обычаям;

не предоставлять свою fração в пользование с целью, отличной от той, для которой она предназначена;

заключить и поддерживать в действующем состоянии страховку против пожара соответствующей fração и общих частей здания;

• занимать должность администратора или временного администратора, когда это требуется в судебном порядке;

сообщать в письменной форме администратору о своем местожительстве, если он не проживает в здании;

не совершать действия, которые запрещены регламентом либо определены путем единогласного решения собрания жильцов;

выполнять любые другие обязанности, изложенные в регламенте кондоминиума.

Рассмотрим различные варианты проведения строительных работ в составе кондоминиума.

ОБЩИЕ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

Общими частями здания (partes comuns do edifício) считаются те, которыми, как правило, могут пользоваться все frações autónomas:

вся структура здания, включая крышу, лестницы и лестничные клетки (patamares);

электро- и газовые установки, водопровод, системы отопления, кондиционирования, связи и пр.;

внутренние дворики, сады, лифты и гаражи, за исключением индивидуальных, помещение для консьержа и пр.

Общие части здания и их назначение указаны в TCPH. В этом регламентирующем документе кондоминиума также содержатся сведения, касающиеся использования каждой квартиры (fração). К примеру, в нем может быть указано, что определенная зона, к примеру - верхняя крытая терраса, хотя и относится формально к общим частям здания, но находится в эксклюзивном пользовании жильца с последнего этажа.

Согласно ст. 628 ГК, «никто из совладельцев не может изменять места общего пользования без согласия других».

Отметим, что поддержание partes comuns в надлежащем состоянии (включая уборку и проведение экстренных ремонтных работ) является обязанностью всех жильцов дома, которые должны ежемесячно выделять на это установленную сумму.

ЛИФТЫ И ГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ: КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ

Действующее законодательство требует, чтобы газовые установки и лифты подвергались периодическим проверкам.

Так, инспекция газовых установок и газовых приборов имеет целью засвидетельствовать их соответствие для запуска или поддержания подачи газа. Отсутствие утечек в установках и газовых приборах, а также надлежащая вентиляция помещений и удаление продуктов сгорания являются гарантией нетоксичной и/или невзрывоопасной атмосферы, а также атмосферы, в которой содержание окиси углерода - субстанции, являющейся смертельной для человека - находится в допустимых значениях.

- Какова периодичность проверок: что гласит закон?

- Лифты должны проходить периодическую инспекцию каждые 2, 4 или 6 лет в зависимости от характеристик здания. Вместе с тем, после проведения двух периодических инспекций проверки далее должны проводиться раз в два года.

Газовые установки, которые находятся в эксплуатации более 10 лет и которые не подвергались ремонту, должны проверяться каждые пять лет.

Контроль за строгим соблюдением программы инспекций газовых установок, в соответствии с действующей правовой базой, ведет Главное управление по энергетике и геологии (DGEG). Хотя, безусловно, приветствуются активные действия самих граждан в целях сохранения безопасности людей и имущества.

- Кто запрашивает и производит проверки? Кондоминиум?

- Периодические инспекции лифтов, за техническое обслуживание которых отвечает кондоминиум, должны запрашиваться EMA - Empresa de Manutenção de Ascensores (компанией по техническому обслуживанию подъемников) в соответствующем муниципалитете свместно с собственником лифта, который несет все соответствующие расходы.

В случае инспекции газовых установок подает прошение и оплачивает затраты владелец (proprietário) или выгодоприобретатель (usufrutuário) помещения, если таковой имеется, за исключением случаев, когда проводятся вмешательства:

а) в общих частях кондоминиума или находящихся в режиме горизонтальной собственности (propriedade horizontal), за которые отвечает кондоминиум;

б) в арендованных квартирах, когда соответствующий договор об аренде передает данную ответственность арендатору.

Тесты и/или инспекции могут затребоваться непосредственно в EIG (Entidades Inspetoras de Gás - инспектирующие газовые конторы) на веб-сайте организации или по иным доступным каналам.

- Сколько, в среднем, стоят инспекции?

- Стоимость инспекции лифтов определяется муниципалитетом.

Тарифы, связанные с проверкой газовых объектов, определяются нормативной базой, при этом средняя стоимость на каждую квартиру составляет 50 евро.

- Покрываются ли эти расходы страховкой здания?

- Нет.

- Должны проводиться инспекции только газовых установок или же также системы электро или водоснабжения?

- Необходимость регулярного периодического мониторинга газовых систем объясняется большим количеством несанкционированных установок, в частности, путем обнаружения т.н. дефектов вида G (аномалии, которые представляют собой серьезную опасность и препятствуют подаче газа или приводят к немедленному прерыванию его подачи).

Согласно требованиям безопасности, любые изменения в газовой установке и/или замене/ изменении любых газовых приборов и системы вентиляции и вытяжек продуктов сгорания газовых приборов требуют новой инспекции, что зачастую не соблюдается.

В то же время, в случае замены электрооборудования и водопровода в квартире инспекция не является обязательной, хотя и желательна.