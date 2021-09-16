О голосовании на территории Португалии в ходе выборов депутатов Государственной Думы

Граждане Российской Федерации, достигшие по состоянию на 19 сентября 2021 г. 18 лет, смогут принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Для проведения голосования в Португалии образован избирательный участок № 8259. Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность (внутренний или заграничный паспорт гражданина Российской Федерации либо свидетельство на возвращение в Российскую Федерацию).

Голосование состоится в следующие даты и по следующим адресам:



Основное голосование

г. ЛИССАБОН – 19 сентября 2021 г. с 8:00 до 20:00 по адресу Rua Visconde de Santarém, 57;

Выездное досрочное голосование

г. ПОРТУ – 18 сентября 2021 г. с 10:00 до 18:00 по адресу Avenida da Boavista, 1203, 5.º andar, sala 508;

г. АЛБУФЕЙРА – 18 сентября 2021 г. с 10:00 до 18:00 по адресу Rua Vitorino Nemésio, Centro Pokrovski.

Все находящиеся на территории Португалии росграждане имеют право получить избирательный бюллетень для голосования по федеральному избирательному округу. Политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов для участия в думских выборах, являются:

- Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

- Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»;

- Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

- Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;

- Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ;

- Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;

- Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;

- Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;

- Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

- Политическая партия «Гражданская Платформа»;

- Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;

- ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;

- ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

Постоянно проживающие на территории Португальской Республики росграждане, а также граждане РФ, чье место жительство на территории России расположено в пределах одномандатного избирательного округа «Алтайский край – Барнаульский одномандатный избирательный округ

№ 39», также имеют право получить бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу. Зарегистрированными кандидатами в данному округе являются:

- Бессарабов Даниил Владимирович (Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»);

- Бороздин Валентин Тимофеевич (ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ);

- Зырянов Виталий Геннадьевич (Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ);

- Зяблицева Надежда Васильевна (Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»);

- Кривов Андрей Юрьевич (Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

- Молотов Александр Владимирович (Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ);

- Скосырский Алексей Юрьевич (Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России).