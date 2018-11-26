О визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Португалию

Понедельник, 26 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

О визите Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Португалию

24 ноября по приглашению португальской стороны Лиссабон с рабочим визитом посетил Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров.

Состоялись переговоры с Министром иностранных дел Португальской Республики А.Сантушем Силвой.

Глава внешнеполитического ведомства России был принят для беседы Президентом Португалии М.Ребелу де Соузой.

Министры обсудили состояние дел в российско-португальских отношениях, наметили пути активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, а также взаимодействие двух стран на международной арене, пишет embrussia.ru.

Стороны высказались за дальнейшее углубление политического диалога, что было закреплено в подписанном по итогам переговоров совместном Меморандуме о взаимопонимании между МИДами двух стран о проведении политических консультаций. Условлено также придать стимул торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, в том числе в сфере высоких технологий и инноваций, принять меры по совершенствованию договорной базы, расширению межрегиональных связей, наращиванию контактов и проектов в культурно-гуманитарной сфере.

При обсуждении международной повестки дня особое внимание уделено взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН и ОБСЕ, вопросам укрепления европейской безопасности, текущему состоянию отношений России с Евросоюзом и НАТО. Состоялся обмен мнениями относительно ситуации вокруг внутриукраинского конфликта, положения в Сирии и Ливии. Министры также затронули отдельные вопросы, относящиеся к проблематике латиноамериканского и африканского континентов.

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