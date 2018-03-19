Об итогах голосования в Португалии на выборах Президента Российской Федерации
Для проведения голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года в Португалии был образован избирательный участок № 8259, в который вошла вся территория страны.
Основное голосование состоялось в Лиссабоне 18 марта, выездные пункты досрочного голосования были организованы в Фуншале 11 марта, в Порту и Портимау 17 марта, пишет embrussia.ru.
Всего в выборах приняли участие 1638 российских граждан, т.е. на 37,88% больше, чем на предыдущих выборах Президента Российской Федерации в 2012 году.
Голоса распределились следующим образом:
В.В.Путин 73,14%
К.А.Собчак 9,65%
П.Н.Грудинин 8,36%
Г.А.Явлинский 3,05%
В.Ф.Жириновский 2,20%
Б.Ю.Титов 1,22%
С.Н.Бабурин 0,67%
М.А.Сурайкин 0,67%
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!