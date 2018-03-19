Об итогах голосования в Португалии на выборах Президента Российской Федерации

Основное голосование состоялось в Лиссабоне 18 марта, выездные пункты досрочного голосования были организованы в Фуншале 11 марта, в Порту и Портимау 17 марта, пишет embrussia.ru.

Всего в выборах приняли участие 1638 российских граждан, т.е. на 37,88% больше, чем на предыдущих выборах Президента Российской Федерации в 2012 году.

Голоса распределились следующим образом:

В.В.Путин 73,14%

К.А.Собчак 9,65%

П.Н.Грудинин 8,36%

Г.А.Явлинский 3,05%

В.Ф.Жириновский 2,20%

Б.Ю.Титов 1,22%

С.Н.Бабурин 0,67%

М.А.Сурайкин 0,67%