Объем инвестиций в «золотую визу» Португалии снизился

Вторник, 12 Март 2019 Португалия Португалия Португалия Недвижимость

Объем инвестиций в «золотую визу» Португалии снизился

В феврале 2019 года иностранцы вложили в португальскую программу ВНЖ за инвестиции 62,9 млн евро.

Это на 31% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года.

Самым популярным способом получения «золотой визы» остаются вложения в недвижимость. Объем таких инвестиций в феврале составил 54,2 млн евро. Всего за последний зимний месяц был предоставлен 101 инвестиционный ВНЖ, из которых 92 были связаны с приобретением собственности, пишет prian.ru.

Всего за 2018 год иностранцы получили 485 «золотых виз» в Португалии. Для сравнения, в 2017 году это число равнялось 538.

За все время действия программы больше всего ВНЖ получили китайцы (4159), за которыми следуют бразильцы (695), турки (317), южноафриканцы (281) и россияне (248).

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