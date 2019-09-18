Объем португальского винного экспорта вырос в 2019 года на 2,5%

Об этом заявил сегодня представитель Министерства сельского хозяйства Португалии.

Согласно пресс-релизу, выпущенному канцелярией министра сельского хозяйства, этот рост выражается в увеличении на 11 млн. евро (с 437 млн. евро за аналогичный период прошлого года до 448 млн. евро) общих внешних операций по продаже португальского вина.

«Из 25 основных внешних рынков (внутри или за пределами ЕС) Португалия увеличила продажи в 18 из этих направлений по всему миру», - говорится в заявлении.

На рынках, не входящих в ЕС, португальские производители увеличили свой экспорт в этот период на 6% по объему и 4% по стоимости. Например, в период с января по июль ангольский рынок восстановился, увеличившись на 29%, пишет ТАСС.