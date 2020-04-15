Объем вложений в португальские «золотые визы» сократился на 35%

В марте 2020 года по программе «Золотой визы» Португалии одобрение получили всего 55 основных заявителей. Это самый низкий показатель с июля 2018 года, который, скорее всего, ещё уменьшится в апреле. Эти заявки принесли в казну 28 млн евро. Таким образом, за первый квартал 2020-го суммарный объём сделок составил 120 млн евро – на 35% меньше, чем в 2019 году, пишет prian.ru.

Основную вину эксперты возлагают на пандемию коронавируса. Несмотря на то, что Иммиграционная служба не закрывала свои офисы вплоть до 30 марта, логистические трудности в странах, откуда приезжают основные заявители, сделали невозможным своевременную подготовку документов еще в феврале.

В марте 2020 наблюдался дальнейший рост интереса к альтернативным активам в рамках программы (не включающим в себя покупку недвижимости). До сих пор в 2020 году один из семи видов альтернативных вложений выбрали 28% заявителей (например, создание 10 рабочих мест или восстановление культурного наследия).

Самыми многочисленными претендентами оказались в марте китайцы. За ними следуют иранцы, турки, россияне и бразильцы.