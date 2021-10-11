Оборот в сфере услуг в августе вырос на 11,2 процента

Согласно данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE), индекс объема бизнеса в сфере услуг вырос на 11,2% в августе, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в июле.

По данным INE, индекс за август 2021 года остался ниже (4,1%), чем за тот же месяц 2019 года, а изменение глобального индекса составило 2,6% (-0,4% в июле).

«Эта эволюция в значительной степени отражает базовый эффект, учитывая, что сравнение сосредоточено на месяцах 2020 года, все еще затронутых пандемией, особенно в сфере транспорта, размещения и ресторанов», - отмечает INE.

Показатели занятости, оплаты труда и отработанного времени, скорректированные с учетом календарных эффектов, изменились в годовом исчислении на 1,1%, 3,3% и 2,4% соответственно (1,0%, 4,2% и 5,6% в июле в том же порядке).

Согласно INE, цель индекса оборота услуг - показать эволюцию рынка товаров и услуг в сфере услуг.