Объявлен тендер на строительство новых станций метро Лиссабона

Министерство окружающей среды и энергетики, которое отвечает за городской транспорт, ожидает, что работы по расширению лиссабонского метро начнутся в 2019 году и обойдутся бюджету в районе 210 миллионов евро.

Согласно плану расширения сети Metro, компания намерена расширить Рато (желтая линия) до Кайш-ду-Содре (зеленая линия) с двумя новыми станциями в Эштреле и Сантоше.