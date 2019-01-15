Объявлен тендер на строительство новых станций метро Лиссабона

Вторник, 15 Январь 2019 Португалия Португалия

Объявлен тендер на строительство новых станций метро Лиссабона

Объявлен тендер на строительство двух новых станций лиссабонского метро, в районе Эштрела и Сантош, с последующим расширением желтой и зеленой линий.

Министерство окружающей среды и энергетики, которое отвечает за городской транспорт, ожидает, что работы по расширению лиссабонского метро начнутся в 2019 году и обойдутся бюджету в районе 210 миллионов евро.

Согласно плану расширения сети Metro, компания намерена расширить Рато (желтая линия) до Кайш-ду-Содре (зеленая линия) с двумя новыми станциями в Эштреле и Сантоше.

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