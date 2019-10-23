Основные приоритеты нового правительства Португалии

Среда, 23 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Основные приоритеты нового правительства Португалии

Система планирования земли, гражданская оборона и лесное хозяйство - основные приоритеты нового правительства Португалии.

Система планирования земли (LUPS), гражданская оборона и лесное хозяйство будут основными приоритетами работы 22-го Конституционного правительства, которое также будет уделять «большее внимание» вышедшим в отставку военным», - заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

Премьер побеседовал с отечественными журналистами во дворце Белен в Лиссабоне после того, как президенту республики Марсель Ребелу де Соузе представили всех 19 министров нового правительства, пишет ТАСС.

Антониу Кошта выделил гражданскую оборону как «область, которая должна оставаться приоритетной», а также отметил, что «лесное хозяйство сегодня должно стать политическим приоритетом». Он также сказал: «Я думаю, что мы создадим новый законодательный акт, в котором мы будем уделять больше внимания бывшим комбатантам. Страна не может забыть тех, кто боролся за Родину ценой своей жизни и здоровья на протяжении своего жизненного пути".

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