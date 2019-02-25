Освобождение от налогов на 10 лет в Португалии

На сегодня этим экономически выгодным налоговом режимом пользуются 9 589 пенсионеров. Согласно данным Министерства финансов, предоставленным информационному агентству Lusa, треть из них составляют французы, пишет ТАСС.

Созданный в 2009 году для привлечения в Португалию людей с высокими доходами и профессионалов с высокой добавленной стоимостью, режим NHR предлагает пенсионерам льготу по IRS (подоходному налогу с населения) и пониженную ставку налога на доходы от работы. Режим NHR фактически является налоговым отпуском для первых десяти лет проживания в стране.