От жителей Португалии поступило на четверть больше жалоб на энергетиков

Количество жалоб, заявлений и запросов на информацию, направленных жителями Португалии в регулирующий орган энергетических служб (ERSE) в 2018 году выросло до 31,421. По сравнению с предыдущим годом, эта цифра увеличилась на 26 процентов. Об этом пишет новостное агентство LUSA.

Самое большое количество жалоб, 59 процентов от общего числа, пришло на энергоснабжение. Больше всего заявлений было зарегистрировано от клиентов, недовольных полученными счетами (10,534), а также обращавшихся с различными вопросами, касающихся контрактов с компанией (3,217).

В прошлом году половина всех жалоб, полученных компанией ERSE (14,495), пришло через онлайн-сервис. Сетевая книга жалоб доступна для клиентов с июля 2017 года.