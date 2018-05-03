Отчисления в SS для домработниц

Данная услуга ВПЕРВЫЕ позволяет государственной администрации функционировать в режиме реального времени с инфраструктурой SIBS, управляющей сетью банкоматов в Португалии, и предоставляет налогоплательщикам возможность получать доступ к их обязательствам по отчислениям (contribuições) в SS и соответствующим пени - juros (для просроченных платежей), рассчитанным в момент, когда налогоплательщик задействует банкомат.

Это означает, что любые изменения, внесенные в системе SS, будут немедленно отражаться в сети Multibanco. Представление, при наличии, juros + contribuição позволит гражданину сразу урегулировать все суммы в одном платеже, и больше не нужно будет терять время и идти в финансовый отдел (tesouraria) SS для оплаты пени.

Также в случае независимых работников, бенефициаров SSV и сельхозпроизводителей с Азор больше нет необходимости указывать количество рабочих дней.

В свою очередь, домработницы, которые производят отчисления на основе фактического заработка (remuneração real), смогут также производить выплаты через банкомат, при этом необходимо указать фактически полученную сумму зарплаты. В этом случае также доступна сумма пени для выплаты отчислений, по которым имеется задолженность.

Домработницы также смогут указывать при оплате идентификационный номер социального страхования (NISS) своего работодателя.

В настоящее время около 48% отчислений, производимых в SS независимыми работниками, лицами, охваченными SSV, и домработницами, производятся через Multibanco.