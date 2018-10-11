Отдых в горах: 10 португальских вариантов

Посмотрите на эту десятку самых притягательных горных хребтов Португалии. Это не только ландшафты небывалой красоты, но и идеальные места для отдыха в контакте с природой.

1. Серра-да-Эштрела (Serra da Estrela)

Лучше всего начать наше виртуальное путешествие с самой высокой горной цепи континентальной Португалии. Со знаменитой башни Серра-да-Эштрела на высоте почти 2000 метров вы сможете насладиться природными ландшафтами, настолько впечатляющими, что сразу забудете о любых заботах! Воспользуйтесь сервисом и комфортом в этом районе страны, чтобы исследовать один из многих культурных и экологических туристических маршрутов центральной Португалии.

У тех, кто путешествует зимой, добавляется еще одна причина побывать на Серра-да-Эштрела: с удобством поселиться на горнолыжном курорте, прокатиться по горе и увидеть, как оригинально смотрится красота Португалии под белым покрывалом снега. Если вы хотите досконально изучить Португалию, эта точка обязательно должна появиться на вашем маршруте!

2. Серра-да-Аррабида (Serra da Arrábida)

В Серра-да-Аррабида вы найдете одновременно и море, и горы. Для тех, кто ищет более мягкие температурные условия, возможно, Серра-да-Аррабида - лучший вариант. Это также идеальный выбор для тех, кто хочет заполучить океан по соседству. Особенно когда дело доходит до пляжей из числа самых красивых в Португалии, таких как Портиньу-да-Аррабида, Галапиньюш или Фигеринья. Эта горная гряда расположена в муниципалитете Сетубал и входит в природный парк Аррабида. Естественно, здесь скрыто немало таинственных и привлекательных мест. Среди густой растительности вы можете найти старый францисканский монастырь, построенный в XVI веке: здесь монахи могли погружаться в уединенные размышления в элитарных условиях, с видом на океан. Вы предпочитаете движение, а не покой? Тогда выбирайте тропу для восхождения на Серра-да-Аррабида, с вершины вы увидите один из самых красивых природных ландшафтов страны.

3. Пик Руйву (Pico Ruivo)

Почему бы не подняться до уровня облаков на Мадейре? Для этого вам нужно лишь забраться на вершину горы Руйву.

Давайте отправимся на архипелаг Мадейра, чтобы подняться на третью из самых высоких гор Португалии. Она расположена в муниципалитете Сантана, в нескольких километрах от знаменитых треугольных домиков - самого известного открыточного вида Мадейры.

4. Серра-ду-Жереш (Serra do Gerês)

Почему бы не провести несколько наполненных отдыхом дней в окружении одного из самых красивых природных ландшафтов страны? Для этого достаточно отправиться в Серра-ду-Жереш, вторую по высоте горную цепь континентальной Португалии. Она по праву является частью национального парка Пенеда-Жереш. Здесь вы найдете развлечения на все вкусы, возрасты и возможности, почти в любое время года. Хотите активного времяпрепровождения? Прогуляйтесь по тропинкам, проложенным в естественных ландшафтах, или спускайтесь к воде, чтобы попрактиковаться в водных упражнениях: к вашим услугам гребля на каноэ, рафтинг или просто плавание. Хотите что-то поспокойнее? Побалуйте себя термальными ваннами, которые являются одной из главных достопримечательностей региона. Ясно, что этот горный массив припас для вас массу развлечений.

5. Серра-ду-Марау (Serra do Marão)

На полпути между Порту и Вила-Реалом, в живописной зоне между Дору-Литорал, Траз-уж-Монтеш и Алту-Дору находится седьмая по величине вершина в материковой части Португалии. Мы говорим о Серра-ду-Марао, которая со своим внушительным ростом в 1415 метров и природными условиями является настоящим раем для любителей наблюдения за птицами.

Сюда стоит приехать и ради великолепных скалистых ландшафтов, они стоят того!

6. Серра-да-Лоуза (Serra da Lousã)

Мы отправляемся в горный хребет, где можно полакомиться настоящим вересковым медом из Серра-да-Лоуза. Он стал одним из знаменитых продуктов этого региона и является брендом с защищенным обозначением происхождения (DOP). Но, помимо того, что Серра-да-Лоуза тесно связана с пчеловодством, она также известна своими сланцевыми деревнями, которые придают живописный вид склонам гор и заслуживают отдельного посещения.

7. Серра-ду-Асор (Serra do Açor)

Между двумя горными цепями Португалии - Серра-да-Лоуза и Серра-да-Эштрела, в самом сердце Португалии, расположился небольшой горный хребет, высота которого

не превышает 1350 метров. Но эти горы удивляют и влюбляют в себя с первого взгляда благодаря прекрасным пейзажам, которые природа предлагает всем гостям.

Сначала взгляд охватывает всю картину целиком, впечатывая в память общую потрясающую панораму, и только потом мы начинаем увеличивать масштаб. Мы замечаем впечатляющие водопады, скрытые среди густой растительности - кстати, многие растения включены в список национального достояния, а сам район классифицирован как охраняемая ландшафтная зона. В эти совершенно художественные картинки вписываются живописные сланцевые деревушки региона, в том числе Пиодао, также известная как идиллически-кукольная «рождественская деревушка».

8. Серра-да-Гардунья (Serra da Gardunha)

Среди горных цепей Португалии Серра-да-Гардунья выделяется тем, что предлагает не только множество видов активного отдыха, но и изысканные гастрономические приключения.

Программы, о которых мы говорили ранее, недостаточно сложны для вас, и вы ищете что-то с большим количеством адреналина? Например, что-то вроде прыжка с парапланом? Введите в свой навигатор город Фундау (Fundão) и отправляйтесь к горе Гардунья, одному из любимых мест парапланеристов Португалии из-за ее высоты и условий ветра.

Параплан тянет вас в небеса, а любовь к хорошей гастрономии - за стол, и здесь нет никакого противоречия: вам обязательно понравятся местные сыры и колбасы, а самое главное - что в Фундау растет самая вкусная в Португалии вишня и черешня, идеальный десерт после дня сильных эмоций на одной из горных цепей Португалии.

9. Серра-ду-Карамуло (Serra do Caramulo)

Стоит заговорить о Серра-ду-Карамуло, и сразу же приходит на ум качество здешних вод. Эта горная цепь является подлинным природным раем, идеально подходящим для нескольких дней детоксикации от загрязненной окружающей среды крупных городов. Потому что воздух, которым вы здесь дышите, кристально чист, и с каждым вдохом восстанавливает ваш организм!

Но для того, чтобы лечение было полным, нет ничего лучше, чем прогуляться по 8,2-километровому маршруту, составляющему курс Карамулинью, и наслаждаться в течение этих 4 часов красивыми природными ландшафтами, которые окружают вас. Можно ненадолго задержаться в типичных деревушках, которые попадаются по дороге. Высшая точка маршрута порадует вас отличным видом в любую погоду, отсюда можно увидеть долину Бештейруш и вершины Серра-да-Эштрела. И почему вы не пытаетесь передать сигнал с одного горного хребта другому? Может быть, вы получите ответ.

10. Гора Пику (Montanha do Pico)

Из горных хребтов Португалии, расположенных на континенте, мы теперь совершим прыжок на острова, а именно на остров Пику, на Азорах. Так мы очутимся на самой высокой горе Португалии! Под ногами у нас окажется стратовулкан высотой 2 351 метр. И это только видимая часть, потому что немалая доля скрыта под водой. В целом эта гора вулканического происхождения достигает почти 5000 метров! Добраться до вершины Пику не просто, это требует некоторой подготовки и удачи в погоде. Но даже если вы не чувствуете себя готовым подняться, не волнуйтесь. Вы всегда можете увидеть великолепие этого огромного вулкана с нижней части его склонов, достав бутылочку вина и открыв для себя культурный ландшафт виноградарства острова Пику, классифицированного ЮНЕСКО как часть всемирного наследия.