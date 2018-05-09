Памяти Олега Николаевича Белоуса, посла России в Португалии...

Прежде всего - наши искренние соболезнования родным и близким Олега Николаевича. Безусловно, он был очень ярким человеком, талантливым, опытным организатором, который долгие годы верно служил интересам российской дипломатии. Возглавив посольство России в Португалии не в самый простой период, столкнувшись с бременем антироссийских санкций, Олег Белоус всегда брал ответственность на себя. Можно только догадываться, какие это были нагрузки - и моральные, и физические. Олег Николаевич во все вникал сам, досконально знал различные аспекты португальской экономики, политики, общественной и культурной жизни.

В общении с коллегами и подчиненными его отличали необыкновенная интеллигентность, тактичность, деликатность, а также высокие личностные качества - доброжелательность, душевность, отзывчивость, природная скромность. Ни в чем и никогда никакой звездной болезни. Олег Николаевич Белоус просто работал и бескорыстно служил: своему делу, своему народу, своей стране. Преданность своей работе снискала ему уважение и признание всех, кто его знал. Бесспорен огромный вклад дипломата в увеличение товарооборота между Россией и Португалией, расширение культурного обмена и туризма, рост взаимных инвестиций в различные отрасли.

Многие годы Олег Николаевич был добрым и неизменным другом редакции газеты «Слово» и двуязычного (на португальском и русском языках) журнала «Диалог: Португалия-Россия». Читателям запомнились его приветственные обращения на страницах «Диалога» и поздравления с праздниками и значимыми датами в «Слове».

Боль утраты - невосполнима. Нам будет не хватать Олега Николаевича. И он всегда будет жить в наших самых светлых воспоминаниях...

Коллектив редакции газеты «Слово»