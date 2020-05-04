Парламент Португалии одобрил снижение НДС для производителей масок и геля

При голосовании депутаты единогласно одобрили проект закона правительства, который также предусматривает освобождение от НДС для компаний, который производят средства индивидуальной защиты.

Хотя фракция PAN воздержалась от голосования по закону, документ был одобрен всеми сторонами в ходе окончательного всеобщего голосования. Предлагаемые поправки PAN и CDS-PP при этом были отклонены.

Цель PAN заключалась в том, чтобы и другие продукты, используемые для борьбы с пандемией, такие как «этиловый спирт, козырьки, перчатки, защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты», также облагалась налогом в 6%.

С другой стороны, CDS-PP предложил снизить НДС для одноразовых перчаток и козырьков. В свою очередь, государственный секретарь по налоговым вопросам подчеркнул «социальную ответственность» компаний и призвал торговцев снизить цены на защитные маски и гель для дезинфекции кожи, пишет ТАСС.