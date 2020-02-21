Парламент Португалии поддержал инициативы о легализации эвтаназии

Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило в четверг законодательные предложения в поддержку легализации эвтаназии. Об этом сообщило агентство France Presse.

Это уже второй раз, когда Собрание республики голосует по данному вопросу. Теперь инициативы будут переданы на рассмотрение специальной комиссии для их улучшения и внесения поправок, передает ТАСС.

Противники законопроекта об эвтаназии, в том числе португальская католическая церковь, в попытках предотвратить одобрение инициатив выступали за то, чтобы данная мера была вынесена на референдум. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, 50,5% португальцев поддерживают легализацию эвтаназии. Еще четверть граждан республики выступают против, примерно столько же - не определились.

Если закон в конечном счете вступит в силу, Португалия станет четвертой европейской страной (после Бельгии, Люксембурга и Нидерландов), легализовавшей эвтаназию. Кроме того, сейчас испанский парламент рассматривает соответствующий законопроект.