Парламент Португалии заслушает доклад Эдуардо Кабрита

Парламент Португалии должен заслушать министра внутренней администрации Эдуардо Кабрита о программе «Золотой визы», предоставляющей инвесторам право на постоянное место жительства, мониторинг которой не проводился почти пять лет.

Данное решение было одобрено во вторник Комитетом по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям после новостей о том, что с 2014 года не проводилось никаких проверок схемы выдачи виз, пишет ТАСС.

Парламентарии хотят выяснить, как работали чиновники в данном направлении и какова польза, принесенная данной схемой португальскому государству.