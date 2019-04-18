Парламент Португалии заслушает доклад Эдуардо Кабрита

Четверг, 18 Апрель 2019 Португалия Португалия

Парламент Португалии заслушает доклад Эдуардо Кабрита

Парламент заслушает доклад министра по поводу работы схемы «Золотой визы».

Парламент Португалии должен заслушать министра внутренней администрации Эдуардо Кабрита о программе «Золотой визы», предоставляющей инвесторам право на постоянное место жительства, мониторинг которой не проводился почти пять лет.

Данное решение было одобрено во вторник Комитетом по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям после новостей о том, что с 2014 года не проводилось никаких проверок схемы выдачи виз, пишет ТАСС.

Парламентарии хотят выяснить, как работали чиновники в данном направлении и какова польза, принесенная данной схемой португальскому государству.

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