Пассажир помог экстренно посадить Boeing 757 в Португалии

Пилот британской авиакомпании Jet2 почувствовал себя плохо во время перелета, после чего экстренно посадить самолет второму пилоту помог летчик, который находился на борту в качестве пассажира. Об этой истории, произошедшей в понедельник на борту Boeing 757, следовавшего из Манчестера в Фуншал, главный город острова Мадейра, сообщила газета Daily Mail.

Со ссылкой на пассажиров рейса, издание информировало, что ЧП произошло утром примерно на полпути до места назначения. "Было сделано объявление, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, который летел в отпуск, поднялся со своего места в хвосте салона и прошел в кабину", - сообщил газете банковский служащий Николас Бэнкс. "Он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который изначально управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице", - добавил он после экстренной посадки борта приземления в городе Порту.

Похожую историю рассказала и Трейси Джейн, которая вместе с сестрой летела на португальский курорт. "Обслуживание пассажиров прекратилось. Стюардессы с разных концов салона начали разговаривать друг с другом по телефонам внутренней связи, так что можно было предположить, что возникла нештатная ситуация", - сообщила Джейн, заметив, что вскоре было сделано объявление, что самолет приземлится в ближайшем аэропорту.

По свидетельству пассажиров, пришедший на помощь почувствовавшему себя плохо командиру корабля пилот работал в той же авиакомпании. Число людей, находившихся на борту, не называется, однако Boeing 757, уточняет газета, может максимально вмещать 235 пассажиров, пишет ТАСС.