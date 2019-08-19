Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Португалии

В результате инцидента никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

При этом воздушное судно Delta Air Lines получило повреждения корпуса, передает РИА Новости. После инцидента авиакомпания отменила последующий рейс на этом самолете. В Нью-Йорк вылетел запасной борт.

"Все пассажиры рейса 414 из Нью-Йорка в Понта Делгаду были высажены в обычном режиме", - подчеркнули в Delta Air Lines.