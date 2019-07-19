Перин прилетел в Португалию

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин приземлился в Португалии в преддверии своего перехода в «Бенфику», пишет news.sportbox.ru.

В четверг журналисты встретили футболиста в аэропорту имени Умберту Делгаду в Лиссабоне. Теперь итальянцу предстоит пройти медобследование.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 15 миллионов евро, а 26-летний голкипер заключит контракт с португальским клубом на пять лет и станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Перин перешел в «Ювентус» летом 2018 года из «Дженоа». В прошлом сезоне он провел 9 матчей, пропустив 8 мячей.