Первый случай заболевания Covid-19 был зафиксирован на Мадейре

Власти острова заявили о том, что носителем был гражданин Нидерландов, который приехал на остров на отдых.

«Случай заболевания коронавирусом был обнаружен у гражданина Нидерландов, который въехал на территорию 12 марта», - сказал глава исполнительной власти Мадейры Мигель Альбукерке. Гражданин в настоящее время изолирован в отделении службы здравоохранения Мадейры (Сесарам), специально подготовленном для изоляции в случае заболевания Covid-19, пишет ТАСС.

«С этого момента мы объявляем об окончании всех туристических развлекательных и рекреационных мероприятий в нашем регионе, таких как, например, экскурсии, туры, экскурсии с гидом, аренда автомобиля или что-то другое», - сказал Мигель Альбукерке на пресс-конференция в Фуншале.

Чиновник подчеркнул, что исполнительная власть в ближайшее время сообщит посольствам «об обязательной репатриации своих сограждан, которые все еще остаются в регионе, чтобы они сделали это как можно скорее».

Мигель Альбукерке также подчеркнул необходимость усиления мер по ограничению доступа граждан в торговые центры, рынки и другие общественные места, чтобы избежать концентрации людей и физического контакта между ними.

Зараженный голландский турист проживал в Enotel Quinta do Sol, четырехзвездочном отеле, расположенном на Rua Dr. Pita, в городе Фуншал, и имеющем 147 номеров. «Согласно ранее установленному протоколу, все те, с кем турист контактировал, должным образом наблюдаются региональными органами здравоохранения», - пояснил Мигель Альбукерке