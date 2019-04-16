Пилоты авиалайнера в Португалии улетели без пассажиров

Об этом в понедельник, 15 апреля, этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Самолет вылетел в Лиссабон из лондонского аэропорта Гатвик, однако несколько часов спустя экипажу пришлось посадить судно в Порту, потому как взлетно-посадочная полоса в португальской столице была закрыта.

После приземления в Порту всех пассажиров попросили покинуть самолет, чтобы дозаправить его и подготовить к вылету в пункт назначения. Однако спустя пять часов ожидания людям сообщили, что лайнер улетел в Лиссабон без них, пишет iz.ru.

По словам представителя easyJet, задержка рейса привела к тому, что экипаж превысил установленный лимит рабочего времени.

«В связи с этим мы предоставили пассажирам ваучеры на прохладительные напитки и трансфер в Лиссабон», — пояснили в авиакомпании.